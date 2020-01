Mario Kart nella vita reale? Nintendo vince la causa e ottiene un risarcimento di 416mila euro

È finita male la causa legale che ha visto Mari Mobility, azienda specializzata nei trasporti, e Nintendo, il colosso dei videogiochi giapponese: la prima, anche conosciuta come Maricar, aveva realizzato un servizio taxi che consentiva ai turisti di utilizzare dei kart per spostarsi in città. Vi ricorda qualcosa? Esatto, è lo stesso concept alla base di Mario Kart, il popolare franchise videoludico della casa di Kyoto, motivo che ha spinto i legali di Nintendo ad agire contro Maricar per tutelare le sue proprietà intellettuali.