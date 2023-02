Videogiochi: madre punisce il figlio mettendo dei lucchetti alla sua console

L’immagine della console ibrida è stata pubblicata su Reddit dall’utente CaramelExpensive7393 (di cui rimane sconosciuta l’identità), accompagnata dal messaggio "Mia madre ha bloccato la mia Switch e non riesco a trovare la chiave".

La foto ha scatenato i commenti della rete, ricevendo oltre 4mila risposte. Molti utenti hanno trovato la punizione davvero astuta, dal momento che la madre non si è semplicemente limitata a nascondere la console ma a metterla sotto chiave in bella vista utilizzando due semplici lucchetti. Altri hanno riportato le proprie esperienze, raccontando di come abbiano sperimentato punizioni simili per aver giocato troppo a lungo.

Tra i commenti divertiti, ci sono stati anche coloro che hanno messo in dubbio la veridicità della foto, mostrando un po’ di scetticismo davanti a un'immagine che potrebbe rivelarsi un "fake" creato appositamente per suscitare la curiosità degli utenti. Reale o meno, resta il fatto che si tratti di una punizione esemplare che forse molti genitori potranno minacciare di mettere in atto quando i propri figli oltrepasseranno i limiti di fronte a uno schermo.