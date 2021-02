La Regina degli Scacchi diventa un videogame grazie a un artista amatoriale

IGN

Quello de La Regina degli Scacchi è stato un vero e proprio fenomeno: l'adattamento televisivo creato da Scott Frank e Allan Scott, basato sull'omonimo romanzo di Walter Tevis pubblicato nel lontano 1983, ha colpito tutti per la capacità di rappresentare un mondo di "nicchia", come quello degli scacchi, e di esplorare le vicissitudini di una bambina prodigio di nome Elizabeth Harmon, interpretata dalla strepitosa Anya Taylor-Joy. Oggi, la serie TV è stata reimmaginata come un videogame da un artista, che l'ha trasformata in uno dei classici per lo storico PC-98.