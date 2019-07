Keanu Reeves continua a invadere i videogiochi, eccolo in Street Fighter V

Keanu Reeves, l'attore canadese famoso per il suo ruolo in Matrix e la più recente saga di John Wick, sta vivendo un momento di grande fama tra gli appassionati di videogiochi.



Il motivo va ricercato nella sua apparizione all'E3 2019, quando è salito sul palco della conferenza Microsoft per annunciare la sua presenza in Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi degli ultimi anni (ve ne abbiamo parlato qui).



Di lì in poi, il delirio, fino ad arrivare a oggi, giorno in cui apprendiamo dell'esistenza di una mod, ovvero una modifica autorizzata, per la versione PC di Street Fighter V.



Un fan, infatti, ha realizzato il modello poligonale di John Wick permettendo così a chiunque volesse vestire i panni del personaggio intepretato dall'attore di darsele di santa ragione con i lottatori storici del picchiaduro marchiato Capcom, come Ryu e Ken.



La mod sarà disponibile tra un paio di settimane, vi lasciamo alla prima immagine dell'iniziativa.