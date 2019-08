Il futuro di Milestone: gli autori di MotoGP passano alla corte di Koch Media

"Entrare a far parte della famiglia Koch Media è un passo importante per il nostro studio", ha commentato Luisa Bixio, vicepresidente di Milestone. "Essendo stato gestito come un'azienda a conduzione familiare, costruito sull'entusiasmo dei membri del suo team e specializzato in racing game, siamo lieti di portare la nostra esperienza e conoscenza nel gruppo aziendale, impegnandoci ad acquisirne anche al di fuori del nostro DNA principale".



Per Milestone si tratta di un'occasione d'oro per continuare un processo d'espansione iniziato nel 2015, con lo sviluppo del primo franchise inedito intitolato Ride. "Siamo sicuri che la combinazione delle nostre esperienze rafforzerà la nostra posizione nel nostro segmento di mercato e ci aiuterà ad offrire giochi sempre più entusiasmanti per i nostri fan, estendendo le frontiere del genere racing nel settore videoludico", confida Bixio.



Il team italiano ha confermato di avere in serbo tre progetti non ancora annunciati che arriveranno entro la fine del 2021, insieme ai nuovi episodi dei prodotti di maggior successo: i prossimi episodi di MotoGP e MXGP, ma anche Ride 4, il cui lancio è previsto per il 2020 con nuovi classi di veicoli e un'intelligenza artificiale neurale, e Supercross 3, primo gioco di Milestone a esordire sulla piattaforma Google Stadia.