Halo: svelato il cast della serie TV in arrivo nel 2021

Showtime ha svelato gli attori che ricopriranno i ruoli principali nella serie televisiva di Halo, in arrivo nei primi mesi del 2021:



- Pablo Schreiber (American Gods/Orange is the New Black)

- Natascha McElhone (Designated Survivor)

- Bokeem Woodbine (Fargo)

- Shabana Azmi

- Bentley Kalu

- Natasha Culzac

- Kate Kennedy



Pablo Schreiber ricoprirà il ruolo di protagonista vestendo i panni di Master Chief, mentre a Natascha McElhone toccheranno due ruoli, quello della Dottoressa Catherine Halsey, la creatrice degli Spartan, e Cortana.



Composta da 10 episodi, la serie TV di Halo entrerà in produzione entro la fine dell'anno a Budapest e sarà diretta da Otto Bathurst (Black Mirror, Peaky Blinders). La lavorazione degli episodi avverrà in collaborazione con 343 Industries e Amblin Television, mentre la distribuzione internazionale sarà affidata a CBS Studios International.