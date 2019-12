Halo 3: youtuber completa il gioco alla difficoltà massima con la chitarra di Guitar Hero

Nel mondo del gaming non esistono regole, specie se si tratta di completare un videogioco del calibro di Halo 3 al massimo livello di difficoltà. Un esempio lampante è stato quello dello youtuber Louis 64 , che ha deciso di mettersi alla prova con una sfida molto particolare: portare a termine l'avventura creata da Bungie al livello Leggendario , utilizzando esclusivamente il controller a forma di chitarra di Guitar Hero .

Stando a quanto riportato dal giocatore su Reddit, la chitarra è stata modificata per avere tutte le funzionalità del controller per Xbox 360, permettendogli così di poter gestire il personaggio appieno. Il giovane ha pubblicato un'immagine in cui mostra la mappatura completa dei comandi, confessando di aver raggiunto l'obiettivo solo dopo 252 tentativi falliti.

"La parte difficile è stato giocare a uno sparatutto in soggettiva senza stick analogici", ha commentato Louis 64. "Il fatto che non avessi giocato ad Halo 3 da più di dieci anni ha reso tutto più complicato". Resta il fatto che il ragazzo abbia compiuto un'impresa piuttosto complessa che non sarà certo dimenticata tanto facilmente.

