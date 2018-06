GTA Online, presto potrete gestire il vostro night club!

Con il nuovo aggiornamento, i DJ virtuali potranno sbizzarrirsi con mix sulla musica di Solomun, Tale Of Us, Dixon e The Black Madonna, creando il night club dei propri sogni e personalizzandolo sotto molteplici aspetti, come la posizione nella regione di Los Santos, il tipo di atmosfera, la gestione del personale e persino la creazione di campagne promozionali per attirare più pubblico.



Chiaramente, se il club diventerà famoso il giocatore incrementerà i propri guadagni e potrà continuare a riciclare denaro ottenuto con le innumerevoli attività illecite disponibili nel mondo di GTA Online. Al momento non è stata annunciata data ufficiale per l'arrivo del nuovo update, ma vi terremo aggiornati in caso di ulteriori informazioni.