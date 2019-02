Gioca in diretta fino ad addormentarsi: 200 spettatori lo osservano per tre ore

Da qualche giorno lo streamer JesseDStreams ha visto un notevole incremento nella sua popolarità, ma non per le abilità nell'intrattenere il pubblico del suo canale Twitch.



Al contrario, in una delle ultime dirette, Jesse è finito con l'addormentarsi di fronte alla telecamera, mettendosi a dormire per ben tre ore di fronte ai suoi spettatori.