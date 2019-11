Giappone, giocatore professionista e modella convolano a nozze grazie a Street Fighter

Non sempre intere giornate passate a sfidarsi fino all'ultimo calcio in Street Fighter sono preludio di dolori e delusioni per gli sconfitti. Per i giapponesi, in particolare, questo vale anche nei rapporti di amicizia e soprattutto di coppia. Testimoni degli amori nati dietro gli ingombranti cabinati arcade delle affollate sale giochi nipponiche sono infatti il giocatore professionista Fuudo e la sua futura sposa Yuka Kuramochi, popolare pin-up e modella in Giappone, che hanno annunciato il loro matrimonio dopo 10 lunghi anni di fidanzamento passati a sfidarsi al celebre picchiaduro.