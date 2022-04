Gb: festival musicale includerà il primo concerto di colonne sonore dei videogiochi

Dalla grafica agli effetti audio, tutto è frutto di diversi anni d'intenso lavoro. In particolare le colonne sonore , che sono diventate ormai vere e proprie composizioni sinfoniche al pari di quelle classiche o che hanno reso celebri tanti film. A Londra , per la prima volta, il festival annuale di musica classica Proms del Regno Unito ospiterà un concerto dedicato proprio alle composizioni dei videogiochi .

Ad agosto, la

Royal Philharmonic Orchestra

Robert Ames

Battlefield 2042

Dear Esther

Kingdom Hearts

Shadow of the Colossus

, guidata dal direttore d'orchestra, eseguirà una selezione di tracce tratte dalle colonne sonore die altri tra i titoli più amati dai giocatori. Il programma completo sarà annunciato in un secondo momento, ma gli organizzatori promettono di inserire alcuni tra i giochi più influenti degli ultimi tempi.

"Mondi fantastici, avventure epiche, personaggi complessi ed enormi scelte morali.

L'universo dei giochi per computer è un abbinamento naturale per la musica orchestrale

, e nel 21esimo secolo i videogiochi hanno creato un pubblico globale enorme e appassionato per alcune delle musiche più vivaci, ambiziose e inventive che vengono attualmente scritte per orchestra sinfonica", ha commentato l'emittente BBC a proposito del concerto.

La performance, intitolata From 8-Bit to Infinity, avrà luogo nella storica Royal Albert Hall

l'ente BBC trasmetterà il concerto il 5 agosto

. Una buona occasione per gli amanti dei videogiochi per programmare un viaggio a Londra per la prossima estate: i biglietti saranno disponibili a partire dal prezzo di 14 sterline per lo spettacolo del 1 agosto, mentre per coloro che non potranno essere presenti