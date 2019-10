Franck Ribery scontento del suo aspetto in FIFA 20

Da tempo FIFA e PES, i due videogiochi calcistici creati da Electronic Arts e Konami, si sfidano a suon di licenze e riproduzioni accurate dei calciatori presenti nel proprio database, ma inevitabilmente si finisce per non trattare tutti i calciatori del pianeta con la stessa cura, ricorrendo a modelli preconfezionati e somiglianti almeno in parte alla controparte reale. Non tutti, però, accettano di buon grado la cosa, come Franck Ribery.