Videogiochi: i Metallica arrivano su Fortnite

L'esperienza interattiva, accessibile dalla schermata "Scopri" di Fortnite, vedrà i giocatori "cercare e distruggere" (citando il titolo del loro singolo di debutto "Seek and Destroy") gli avversari prima di scatenarsi con le canzoni della band, così da sbloccare ricompense combattendo attraverso il Pass Festival della quarta stagione. La modalità accoglierà 16 giocatori, ma solo uno di loro emergerà come il vero "Master of Puppets": la sfida consisterà nel combattere i propri avversari durante una scaletta di quattro canzoni, per risultare l'ultimo giocatore in piedi non appena cala il sipario.