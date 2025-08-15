Football Manager 26 si prepara al ritorno: primo assaggio del videogame sportivo

Considerata la cadenza annuale del progetto sportivo, presentarsi sul mercato sei mesi più tardi del previsto avrebbe avuto un effetto a catena potenzialmente devastante anche per gli episodi successivi, motivo che ha spinto Sports Interactive a sacrificare l'episodio ormai "compromesso" di Football Manager e investire tempo, risorse e fondi sul processo di espansione di Football Manager 26.