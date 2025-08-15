Football Manager 26 si prepara al ritorno: primo assaggio del videogame sportivo

Dopo la cancellazione di Football Manager 25, Sports Interactive mostra come sarà il gestionale sportivo dopo il passaggio al nuovo motore Unity
Football Manager 26, il gestionale sportivo più atteso dagli allenatori virtuali, sta per tornare: dopo la cancellazione dell'episodio dello scorso anno per le difficoltà di adattamento degli sviluppatori al nuovo motore di gioco, Sports Interactive ha mostrato un primissimo video del titolo calcistico in arrivo in autunno su PC e console, offrendo un'anticipazione di come sarà l'esperienza dopo il passaggio a Unity.
Il filmato non fornisce alcun dettagli sulla data di lancio del videogioco sportivo, ma si limita a presentare la licenza aggiornata della Premier League in azione sul nuovo motore che, a detta di Sports Interactive, dovrebbe rappresentare la base su cui espandere il manageriale calcistico nei prossimi vent'anni.
"Football Manager 26 promette di accompagnare i giocatori in un viaggio per definire la loro storia calcistica, grazie alla versione di Football Manager più coinvolgente e graficamente appagante di sempre", si legge nella nota condivisa dallo studio britannico. "Il potenziale senso di coinvolgimento è stato ulteriormente ampliato per catturare ancora più da vicino tutta l'essenza dello sport più bello del mondo".
Il videogioco sportivo prodotto da Sega arriverà dopo un anno particolarmente difficile per la serie, costretta a saltare l'episodio dello scorso anno dopo che una serie di rinvii (dovuti all'introduzione di alcune novità di rilievo, come il calcio femminile, e al cambio di motore) avevano complicato i piani dell'editore.
Considerata la cadenza annuale del progetto sportivo, presentarsi sul mercato sei mesi più tardi del previsto avrebbe avuto un effetto a catena potenzialmente devastante anche per gli episodi successivi, motivo che ha spinto Sports Interactive a sacrificare l'episodio ormai "compromesso" di Football Manager e investire tempo, risorse e fondi sul processo di espansione di Football Manager 26.
Al momento è presto per capire se il sacrificio dell'episodio dello scorso anno abbia dato i suoi frutti, ma questo primo assaggio dell'esperienza del videogioco sportivo su Unity sembra promettente. È lecito credere che la conferma della data di lancio possa arrivare in occasione dell'ormai imminente Gamescom 2025, la più importante fiera dei videogiochi che si terrà a Colonia dal 19 al 24 agosto.
