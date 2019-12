Football Manager 2020 diventa... Touch e debutta su smartphone

Si tratta della stessa esperienza ludica offerta dalla versione tradizionale per PC e Mac, ma ottimizzata per l'uso con dispositivi dotati di touchscreen: dalla visione societaria, che vi permetterà di lavorare a stretto contatto con la dirigenza per determinare quali obiettivi raggiungere durante la stagione, al nuovo centro di sviluppo, che vi darà l'opportunità di mettere in piedi un vero e proprio vivaio per trasformare nuovi talenti in potenziali campioni, sono tante le migliorie apportate dagli sviluppatori di Sports Interactive per questa versione.

Dopo aver scelto la propria squadra e creato un alter ego digitale, gli aspiranti allenatori potranno affrontare trattative di calciomercato per allestire la propria rosa dei sogni, grazie a un nuovo sistema di trattative migliorate che rende l'approccio alla negoziazione dei contratti molto più realistico e appagante. I giocatori dovranno gestire ogni singolo aspetto del team, dagli allenamenti al ritiro, passando per l'organizzazione di amichevoli e tournée, l'aspetto tattico e le strategie comunicative.

Il bello di questa versione è che potrete farlo ovunque vogliate, semplicemente scaricando Football Manager 2020 Touch su tablet e smartphone con sistema operativo iOS e Android. Chi lo sa, magari potreste seguire le orme del giocatore serbo che, proprio grazie a Football Manager, ha portato alla vittoria una vera squadra di calcio!

Football Manager Touch 2020, le immagini ufficiali IGN 1 di 5 IGN 2 di 5 IGN 3 di 5 IGN 4 di 5 IGN 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci Il manageriale calcistico per eccellenza arriva anche su dispositivi mobile

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!