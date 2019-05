Florida, taglia le ruote dell'auto del vicino: troppo rumore con i videogiochi

Una donna di 41 anni residente a St. Petersburg, Florida, è stata arrestata per aver tagliato le ruote dell'auto del proprio vicino, che stava facendo troppo rumore con i videogiochi nel pieno della notte.



Erano l'1:30 e Sonya stava cercando di dormire, così, dopo ripetuti richiami, ha staccato la linea internet dell'uomo, che è passato dalla console al cellullare per continuare a giocare. Spazientita, la donna è uscita di casa e ha compiuto il gesto che le è valso una notte in carcere.



"Finalmente ci sarà un po' di pace e silenzio", avrebbe esclamato tagliando le ruote del veicolo. Arrestata più volte per guida in stato d'ebrezza, Sonya è stata poi scarcerata con una cauzione di 150 dollari.



Episodi del genere sono all'ordine del giorno in USA, ma a volte diventano dei veri e propri siparietti: ricordate quella volta in cui la polizia finì a giocare a Super Smash Bros per Nintendo Switch?