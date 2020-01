Flight Simulator, un video per scoprire l'incredibile realismo del comparto sonoro

C'è grande attesa nei confronti di Flight Simulator , nuovo capitolo della storica saga che Microsoft ha affidato al team Asobo Studio , già autori dell'ottimo A Plague Tale: Innocence. Dopo averci mostrato con che cura e livello di dettagli è stato realizzato il comparto grafico , la software house francese ha svelato un lungo video in cui presenta il processo che ha portato alla realizzazione dei suoni che potremo ascoltare nella versione finale del gioco.

Dalla registrazione dei suoni dei motori (da differenti prospettive e in condizioni ambientali diverse) ai rumori dei singoli componenti degli aeroplani, il team di sviluppo ci porta in un viaggio che approfondisce il lungo processo che si deve affrontare per dar vita a un videogioco così realistico e fedele alla realtà.

Con il gioco in arrivo esclusivamente su PC e Xbox Game Pass entro la fine dell'anno, siamo davvero curiosi di scoprire fin dove sarà in grado di spingersi il giovane ma talentuoso gruppo di sviluppatori francesi, che fino a questo momento hanno dimostrato un'incredibile cura nel benché minimo particolare. Se siete curiosi di approfondire, non perdete l'ultimo video alla scoperta del comparto sonoro di Flight Simulator.

