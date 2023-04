Ferrari Esports Series 2023, al via il torneo per premiare il miglior pilota virtuale

È iniziata l'edizione 2023 di Ferrari Esport Series , il torneo dedicato ad Assetto Corsa che per i prossimi sei mesi vedrà sfidarsi giocatori provenienti dall'Europa, dal Nord America e da alcune regioni del continente asiatico: per la prima volta nella storia della competizione, infatti, anche i sim racer provenienti dalla regione Asia-Pacifico potranno competere con i piloti virtuali europei e americani per ottenere un posto nel team Esports della Scuderia Ferrari .

Inaugurata lo scorso 6 aprile con uno show condotto da Julia Hardy e Mike Channell, la competizione proseguirà a luglio con le qualificazioni per ciascuna regione, prima di entrare nel vivo sul finire dell'estate.

L'evento, della durata di sei mesi, vedrà i piloti lottare in un serratissimo testa a testa su Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione per contendersi il titolo di Campione Ferrari Esports 2023. La fase di qualificazione è stata suddivisa in tre eventi previsti a luglio, agosto e settembre, che determineranno i piloti virtuali che potranno sfidarsi nelle fasi regionali due settimane più tardi (il 23 e 24 settembre toccherà rispettivamente ad Asia e Nord America, mentre i giocatori europei dovranno attendere il 30 settembre).

I vincitori delle tre regioni si ritroveranno poi a ottobre, quando si terrà il gran finale: il pre-show è stato fissato all'11 ottobre, mentre il giorno successivo si terrà la finalissima: tutti gli appuntamenti saranno trasmessi sui canali YouTube e Twitch di Ferrari Esports.

Nel corso dei prossimi mesi, ci sarà spazio per altri appuntamenti che consentiranno di approfondire il mondo degli sport elettronici e della scuderia di Maranello: Ferrari 101 tornerà anche quest'anno con cinque episodi che forniranno suggerimenti e dritte per coloro che sognano di diventare piloti eSports, mentre un nuovo documentario suddiviso in tre parti (dal titolo "Off The Grid") si focalizzerà sul profilo di Jonathan Riley, vincitore dell'edizione 2022 di Ferrari Esports Series, mostrando la sua esperienza emotiva e professionale come esperto sim racer.

"Ferrari Esports Series non è come qualsiasi altra competizione di simulazione", afferma Riley. "Sono sei mesi intensi di gare ad alta velocità contro i migliori piloti di simulazione amatoriali del mondo, tutti con un obiettivo comune. È un'occasione per sedersi tra i migliori sim racer e competere per il più grande brand automotive del mondo".