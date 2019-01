Nella lista dei giochi in arrivo a febbraio c'è anche l'atteso seguito di Far Cry 5, Far Cry New Dawn, oggi protagonista di un nuovo trailer dedicato alla storia:



"Le cose si sono appena messe male. Affronta gli spietati Guerrieri della Strada e i loro leader, le Gemelle, mentre combatti per sopravvivere in una pericolosa frontiera post apocalittica. Dai vita a inattese alleanze, crea un arsenale di armi improvvisate impiegando i materiali del vecchio mondo per sopravvivere a tutte le nuove minacce".



Far Cry New Dawn sarà disponibile dal 15 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, continuate a seguirci per scoprire tutte le novità sul suo conto. Intanto, però, non ci resta che augurarvi una buona visione!