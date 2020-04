DuckTales QuackShots, un pesce d'Aprile per convincere Disney a sviluppare un nuovo videogioco

Ebbene, il sequel in questione si è rivelato essere un prototipo realizzato dal team autore di Monster Boy and the Cursed Kingdom, i ragazzi di Game Atelier, e proposto a Disney per trasformarlo in un vero e proprio videogioco. Sfortunatamente, Disney non ha mai concesso a FDG Entertainment la licenza per lo sfruttamento della proprietà intellettuale di Ducktales e dei suoi personaggi, così la software house ha optato per un ultimo tentativo: coinvolgere i fan.

Pubblicando le foto su Twitter come il più classico pesce d'Aprile, il team si è assicurato l'attenzione dei fan dell'originale Quackshot, che una volta scoperta la realtà dei fatti invocano a gran voce un ripensamento da parte di Disney, nel tentativo di convincere il colosso ad affidare a FDG Entertainment il progetto e dar vita alla visione di Ducktales QuackShots, il cui stile grafico sembra decisamente accattivamente.

Al momento non c'è stata alcuna risposta da parte di Disney, ma non è da escludere che un simile riscontro possa convincere la casa di Topolino a dare una seconda chance al prototipo.

