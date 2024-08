Dragon Age: The Veilguard, il prossimo gioco di ruolo di BioWare arriva a fine ottobre

"Avendo lavorato su Dragon Age per oltre 15 anni, so quanto la nostra community sia impaziente ed entusiasta, e io sono altrettanto entusiasta di annunciare che Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile il 31 ottobre", ha dichiarato John Epler, direttore creativo di Dragon Age: The Veilguard. "Volevamo darvi la possibilità di esprimere voi stessi e di farlo in un mondo pieno di avventure e pericoli. Quindi, che siate Guerrieri, Ladri o Maghi, non vediamo l'ora che vi equipaggiate, raduniate il vostro gruppo e partiate per un'altra emozionante avventura nel Thedas ad Halloween".