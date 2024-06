Dragon Age cambia nome: un evento per scoprire il gioco di ruolo di BioWare

"Ogni gioco introduce anche un nuovo eroe principale, e con il nuovo gioco potrete aspettarvi tutto questo e molto di più", prosegue. "Naturalmente, non sarebbe un gioco di Dragon Age senza un fantastico cast di personaggi alleati. Ognuno dei sette compagni unici che compongono il gruppo avrà una storia profonda e avvincente in cui le decisioni prese dal giocatore avranno un impatto sulle relazioni con loro e sulle loro vite". Per questo motivo, BioWare ed Electronic Arts hanno ritenuto opportuno incentrare maggiormente l'attenzione sul gruppo di personaggi che dovrà affrontare Solas, e non sull'antagonista in sé.