Dopo 22 anni, Californication dei Red Hot Chili Peppers diventa un vero videogioco

Per coloro che non hanno dimenticato gli anni 2000, qualcuno ha pensato di creare un vero e proprio videogioco basato sul video musicale dei Red Hot Chili Peppers "Californication" , a distanza di ben 22 anni.

Il gioco in grafica 3D, realizzato dallo sviluppatore Miquel Camps Orteza in perfetto stile GTA e caricato sulla piattaforma di giochi indie Itch.io, permette ai giocatori di selezionare un membro della rock band per poi collezionare loghi a forma dell'iconico asterisco che li contraddistingue, disseminati in una delle sette location tratte dal videoclip.

Le attività includono dunque nuotare nell'oceano, scivolare con lo snowboard giù da una montagna, volare oltre i grattacieli su una libellula e correre attraverso il Parco Nazionale di Redwood, nel nord della California.

"Vi ricordate il video 'Califonication' dei Red Hot Chili Peppers? Avrei voluto giocare così tanto a quel gioco! Siamo nel 2022 e non ho visto nessuno pensare di svilupparne uno, così mi sono messo alla prova personalmente", queste le parole dello sviluppatore, che accompagnano l'uscita del videogioco gratuito. "Ho selezionato alcuni momenti epici dal video e li ho trasformati in sette livelli, ognuno con diverse meccaniche di gioco".

Un videogioco dunque che aiuterà tanti giocatori nostalgici a fare un tuffo nella musica del passato e, con ogni probabilità, in qualche piacevole ricordo di gioventù.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!