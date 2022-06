Diablo Immortal: giocatore spende quasi 15mila euro per una gemma rara e poi la distrugge per protesta

Per protesta, un giocatore del nuovo videogame mobile di Blizzard ha speso più di 15mila dollari per ottenere una gemma rara a cinque stelle, per poi distruggerla e disinstallare il gioco.

Lo streamer neozelandese

Quin69 ha cercato di ottenere una gemma a cinque stelle da quando Diablo Immortal è stato pubblicato

,

spendendo più di 25mila dollari neozelandesi

su PC, Android e iOS lo scorso 2 giugnospendendo migliaia di dollari. Dopo diversi tentativi, è riuscito finalmente a ricevere la sua prima gemma,, pari a quasi 15mila euro. Dopo aver ricevuto la gemma, Quin ha affermato di aver raggiunto il suo scopo e ha disinstallato immediatamente il gioco.

Tuttavia, si è reso conto di aver dimenticato di scattare una foto della gemma, quindi

ha installato nuovamente il gioco, prima di decidere di distruggere la gemma per protesta

eliminare definitivamente il suo eroe

. Ha poi abbandonato il suo clan prima diper assicurarsi di non poter riprendere il gioco di ruolo in seguito. Quin ha infine disinstallato nuovamente il gioco, esclamando: "Via dal mio computer, non meriti nemmeno di restarci".

Il motivo per cui allo streamer è costato così tanto l’acquisto di una singola gemma è che,

sebbene il gioco preveda microtransazioni, queste non possono essere utilizzate per acquistare direttamente oggetti rari come le gemme leggendarie

. I giocatori devono invece acquistare degli oggetti speciali di rarità leggendaria che, applicati durante i dungeon, permettono al giocatore di guadagnare rune e gemme il cui valore varia ogni volta.

Per tale motivo,

Quin ha speso più di 25mila dollari neozelandesi in tentativi prima di guadagnare la sua prima gemma a cinque stelle

. I giocatori possono equipaggiare fino a sei gemme sul proprio personaggio, quindi se lo streamer avesse voluto equipaggiare tutte e sei le pietre necessarie, il suo investimento lo avrebbe portato solo a 1/6 del percorso, ragione della sua ultima protesta.