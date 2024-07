Usa: David Hasselhoff svela iniziativa per combattere il cambiamento climatico con i videogiochi

Tra le cause sostenute figurano il progetto che aiuta le famiglie del Kenya a migliorare le loro condizioni di vita e quello di conservazione dell'acqua in Nuova Zelanda. "Come persona che ha passato anni a intrattenere il pubblico di tutto il mondo, conosco il potere della persuasione", ha detto Hasselhoff. "Il cambiamento climatico non è solo una minaccia lontana, ma è qualcosa di tangibile. Unendoci a questa iniziativa, possiamo trasformare il nostro gioco quotidiano in una forza per il bene".