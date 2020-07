Crash Bandicoot raddoppia: in arrivo un videogame per smartphone

Il 2020 sarà ricordato certamente come l'anno di Crash Bandicoot: il peramele creato da Naughty Dog, ora nelle mani di Activision, si prepara infatti a un glorioso ritorno con il quarto episodio canonico, che sarà intitolato It's About Time e arriverà a ottobre su PS4 e Xbox One, ma non è tutto. Già, perché nelle scorse ore un teaser pubblicato dal colosso californiano ha confermato l'arrivo di Crash Bandicoot: On the Run, un endless runner per dispositivi mobile.