Si è fatto attendere per anni, ma alla fine Crackdown 3 ce l'ha fatta: il nuovo capitolo della popolare saga d'azione di Microsoft sta per approdare su Xbox One e Windows 10, e per l'occasione la casa di Redmond ha pubblicato un nuovo trailer per festeggiare l'ormai imminente debutto sul mercato. Il trailer mostra l'alto tasso di adrenalina che sarà alla base del gameplay, fatto di esplosioni, armi fuori di testa e nemici sempre più giganteschi. Diamo uno sguardo.

Crackdown 3 è la prima esclusiva del catalogo Microsoft ad arrivare nel 2019, con l'azienda americana che conta di affiancarlo quest'anno con altre due produzioni di rilievo come Gears 5 e Ori and the Will of the Wisps.



Il gioco, che sarà disponibile dal 15 febbraio, potrà contare su tutte le maggiori tecnologie di Microsoft, come il supporto alla piattaforma Xbox Play Anywhere (che consentirà la condivisione dei salvataggi tra PC e Xbox, oltre alla possibilità di giocare con gli amici su piattaforme diverse) e il debutto in forma gratuita per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Restate sintonizzati per la nostra imminente recensione.