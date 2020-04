Coronavirus: veste i figli come gli astronauti di un videogame per uscire a fare la spesa

Pandemia da Covid-19 e protezione. Ormai il tema ricorrente di questi ultimi mesi è trovare un modo sicuro ed efficace per proteggersi quando si è costretti a uscire per questioni di prima necessità, come fare la spesa per la propria famiglia. Diversi i casi, però, di persone imprudenti che purtroppo hanno pensato che alcuni travestimenti di Carnevale o Halloween potessero asservire a tale scopo. L'ultimo video è infatti quello di una madre ripresa alla cassa di un supermercato, insieme ai suoi figli travestiti da personaggi di Astroneer, un videogioco di esplorazione spaziale.