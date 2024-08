Videogiochi: il "caso" della sosia di Kamala Harris presente su Control

È possibile che l'immagine sia stata ricavata dal ritratto ufficiale della donna scattato nel 2017 dopo il suo giuramento al Senato come rappresentante degli Stati Uniti per la California. La sua posa e la sua espressione facciale nella fotografia sono quasi identiche a quelle viste in Control, anche se Remedy sembra aver alterato quella foto in diversi modi in modo da non rendere il personaggio "troppo" somigliante. Non si tratta, a ogni modo dell'unico personaggio politico che appare accanto al poster della sosia di Harris: nel gioco è possibile scorgere anche un certo Steve Fair, che è la copia esatta dell'ex senatore della Pennsylvania, Pat Toomey.