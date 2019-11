Codemasters acquisisce il team di Project CARS e lavora a un nuovo gioco di guida

Codemasters , uno dei team più prolifici nella realizzazione di videogiochi di guida, ha svelato l'acquisizione di Slightly Mad Studios , software house già autrice di Need for Speed Shift e Project CARS. Il team va così ad ampliare un organico che supera i 700 sviluppatori in tutto il mondo , con uffici sparsi tra Londra, Birmingham, Southam e Runcorn.

Mentre resta tutto da scoprire il destino della console Mad Box, è certo che Slightly Mad Studios continuerà a creare nuovi videogiochi: il team è al lavoro su Project CARS 3 e sullo spin-off per dispositivi mobile Project CARS GO, e potrà contare sul supporto di Codemasters (fresca di rinnovo dell'accordo per i diritti della Formula 1 fino al 2025) per realizzare progetti ancora più corposi.

Tra questi ci sarebbe un grosso franchise cinematografico appartenente, che stando alle indiscrezioni è una serie hollywoodiana di successo. Che sia arrivato il momento di una risposta a Need for Speed su licenza di Fast & Furious? Lo scopriremo nei prossimi mesi.