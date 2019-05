Cina, PUBG abbandona la violenza e si trasforma in un gioco patriottico

Qualche mese fa, Tencent è stata costretta a ritirare dal mercato cinese il battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds (meglio noto come PUBG) a causa dell'eccessiva violenza proposta dallo sparatutto.



L'azienda, che non aveva ottenuto dal rigido governo cinese l'autorizzazione per monetizzare all'interno del prodotto tramite acquisti in-app, aveva tentato di smorzarne la violenza per ottenere i permessi necessari ad attivare le microtransazioni e guadagnare così del denaro in un mercato potenzialmente florido.



L'operazione non ha portato ai risultati sperati, spingendo Tencent a rimodulare ulteriormente il battle royale e trasformarlo in un... gioco patriottico studiato appositamente per gli ideali socialisti del paese.