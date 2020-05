Cina: la nuova frontiera delle consegne è un esoscheletro simile a un videogioco

Numerosi esempi in giro per il mondo hanno ormai attestato l'impatto che i videogiochi stanno avendo sul mondo reale, specie in questo periodo di lockdown. Una delle figure certamente più importante delle ultime settimane è stata proprio quella del corriere, data l'impossibilità di uscire a causa della quarantena da Covid-19. Per permettere dunque ai propri dipendenti di essere efficienti e non sentirsi affaticati dal peso dei pacchi da portare, un'azienda cinese ha progettato un esoscheletro simile a quello utilizzato da Hideo Kojima per il personaggio di Sam Porter Bridges in Death Stranding.