Call of Duty Modern Warfare: presentato il multiplayer, beta in arrivo

"Il nostro obiettivo con Modern Warfare è riunire tutti i fan per giocare insieme già dal giorno di lancio. Stiamo eliminando il season pass; stiamo offrendo una grande varietà di mappe gratuite e un sacco di contenuti dopo il lancio, e stiamo sviluppando il gioco per il crossplay.



Lo stiamo testando live ora e i fan lo proveranno loro stessi il prossimo mese nella Beta. Questa è l’alba di un nuovo giorno per il multiplayer di Call of Duty, ma oggi è solo l’inizio – abbiamo in serbo moltre altre entusiasmanti rivelazioni che non vediamo l’ora di condividere", ha detto Patrick Kelly, direttore creativo di Infinity Ward, lo studio di sviluppo che ha dato inizio all'amata serie Modern Warfare.



L'uscita di Call of Duty: Modern Warfare sarà preceduta da una beta multiplayer che sarà disponibile dal 12 settembre per chi è in possesso del pre-order del gioco. Esattamente come successo lo scorso anno con Black Ops 4, la beta sarà disponibile prima su PlayStation 4 e poi su Xbox One e PC. Ecco un riassunto delle date:



Weekend 1 (Esclusiva PS4)



- Dal 12 al 13 settembre: accesso anticipato riservato ai pre-order

- Dal 14 al 16 settembre: open beta



Weekend 2 (PS4, Xbox One e PC)



- Dal 19 al 20 settembre: accesso anticipato riservato ai pre-order su Xbox One e PC, open beta su PS4

- Dal 21 al 23 settembre: open beta su tutte le piattaforme



La beta sarà compatibile con il cross-play: per la prima volta nella storia della serie sarà possibile giocare con tutti, a prescindere dalla piattaforma.



Call of Duty: Modern Warfare sarà disponibile dal 25 ottobre, vi lasciamo al trailer sulle note di Enter Sandman dei Metallica.