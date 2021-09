Buoni o Cattivi, Giada Robin porta il cosplay in televisione

Il mondo dei cosplayer è ricco, variegato, pieno di divertimento e di passione, e per alcuni può diventare anche un vero e proprio lavoro. È il caso di Giada Pancaccini, in arte Giada Robin , che abbiamo già conosciuto su Mastergame non solo per la lunga intervista che ci ha regalato per la nostra rubrica dedicata al cosplay, ma anche perché successivamente Giada stessa è passata dall’altro lato del microfono, realizzando per Mastergame una serie di interviste e schede di presentazione di altri appassionati come lei.

Quella del cosplay è una passione che richiede dedizione e talento, conoscenza del materiale originale e capacità di adattarlo in costumi - rigorosamente fatti a mano, per i cosplayer più abili - e accessori. Le fonti di ispirazione possono essere le più diverse, tra fumetti, cartoni animati e videogiochi. E poi, per chi riesce a far diventare la passione un vero e proprio lavoro, c’è anche tutta la parte imprenditoriale da organizzare, e naturalmente il rapporto con i fan da gestire, un aspetto tutt’altro che trascurabile.

Nella puntata del 28 settembre di Buoni o Cattivi, il programma condotto da Veronica Gentili in onda in prima serata su Italia 1, si parla proprio di questo, dei FANatici: Giada sarà tra i protagonisti di un docu-film dedicato al rapporto con i fan, e spiegherà come da semplice ragazza nerd e lettrice di fumetti, si è trasformata in una cosplayer professionista, per poi diventare lei stessa oggetto di fanatismo, con più di un milione di seguaci sul web.