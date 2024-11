Bloodborne, novità in vista: indizi sul possibile ritorno del gioco di ruolo PlayStation

Inutile sottolineare come una simile notizia, per un gioco "leggendario" come Bloodborne, abbia acceso l'entusiasmo della comunità di giocatori: l'intervento di manutenzione, infatti, è previsto per il 3 dicembre, e non sono pochi i fan della produzione di From Software ad aver indicato come la stessa data sia apparsa nell'ultimo trailer di PlayStation 5 condiviso da Sony, che riporta appunto il 3 dicembre 2024 come una "data speciale", alimentando le speculazioni su un possibile evento PlayStation Showcase che potrebbe includere l'annuncio di un aggiornamento (presumibilmente il supporto a PlayStation 5 e PS5 Pro, capace di introdurre l'agognato frame-rate a 60 fotogrammi per secondo) o di una riedizione.