Assassin's Creed Shadows slitta al 2025, rinviato il nuovo gioco di Ubisoft

Con questo rinvio, Shadows va a posizionarsi in un mese certamente particolarmente affollato per l'industria dei videogiochi: nel giro di una settimana, infatti, assisteremo all'arrivo di Kingdom Come: Deliverance 2 e Sid Meier's Civilization VII (entrambi l'11 febbraio), il succitato Assassin's Creed Shadows (14 febbraio) e Avowed (18 febbraio), mentre pochi giorni più tardi sarà il turno di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (27 febbraio) e Monster Hunter Wilds (28 febbraio). Non è da escludere l'eventualità che alcuni studi decidano di optare per un altro rinvio, magari al mese di marzo, per evitare di ritrovarsi schiacciati tra altri "colossi" che potrebbero limitare il numero di copie vendute al debutto sul mercato.