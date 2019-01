Ad aprile arriva il nuovo videogioco dei Power Rangers

I Power Rangers tornano finalmente nel mondo dei videogiochi con un titolo in arrivo ad aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Si chiama Power Rangers: Battle for the Grid ed è un picchiaduro che permetterà anche di giocare online senza limiti: tutti possono sfidarsi e non ci sarà bisogno di avere la stessa piattaforma per farlo. Vi lasciamo al primo trailer del gioco, che promette di essere "facile da apprendere ma difficile da padroneggiare".