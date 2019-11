Accordo tra Pescara Calcio e PESTeam, la squadra si avvicina agli eSports

Importante accordo tra il Pescara , squadra calcistica che milita in Serie B, e PESTeam.it , che da sempre è attenta a tutto ciò che riguarda il simulatore calcistico di Konami, Pro Evolution Soccer. La squadra biancazzurra ha siglato un accordo con la community italiana per ricevere e condividere contenuti e grafiche per eFootball PES 2020 .

Con la licenza della Serie B che è stata acquisita ufficialmente da Konami, il Pescara fa già parte delle squadre presenti nel videogioco PES 2020 per PC e console, e l'accordo con la community PESTeam.it segnerà un deciso avvicinamento verso il mondo degli eSports con la produzione di contenuti per i canali social della squadra.

Tra le iniziative, ci sarà una grafica live per l'andamento delle gare di campionato, e persino delle dirette su Facebook che saranno trasmesse sulla pagina ufficiale del Pescara e coinvolgeranno giocatori professionisti, con il commento tecnico e gli interventi di appassionati di PES e più in generale della scena eSports. Come sottolineato dalla stessa società, il Pescara non è nuovo a iniziative del genere: lo scorso anno, in collaborazione con l'A.C. Perugia Calcio, un giocatore di eSports del Pescara e uno del Perugia si sfidarono per la prima volta in uno stadio calcistico.

In generale, è interessante notare l'impegno di Konami per coinvolgere le squadre del panorama italiano: ricordiamo infatti che grazie alla partnership con la Juventus (disponibile in esclusiva nel suo simulatore calcistico), il logo di eFootball PES 2020 compare in tutti i post principali della compagine bianconera sui social network.

