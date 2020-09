35 anni di Super Mario: l'icona dei videogiochi festeggia con tante sorprese

Super Mario compie 35 anni : era il 1985 quando il baffuto ex-idraulico di Nintendo ha conquistato il mondo dei videogiochi in Super Mario Bros. per NES, dopo essersi presentato come "Jumpman" nel 1981 in Donkey Kong e aver fatto la sua comparsa in altri due giochi (Donkey Kong Junior del 1982, primo gioco a vederlo nei panni di Mario, e Mario Bros. del 1983, episodio che ha segnato il debutto di suo fratello Luigi). Per celebrare il trentacinquesimo anniversario, l'azienda giapponese ha svelato tutta una serie di iniziative molto interessanti.

La più importante è certamente la raccolta Super Mario 3D All-Stars, già chiacchierata nei mesi scorsi e finalmente ufficializzata da Nintendo: si tratta di una collezione che racchiude le versioni rimasterizzate di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy che debutterà Switch il 18 settembre, con una serie di accorgimenti grafici e caratteristiche inedite.

L'altra novità di maggior interesse è la pubblicazione di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, che arriverà il 12 febbraio 2021 e riproporrà il concept dell'originale su Wii U con tanto di modalità co-op online o in locale e nuove statuette Amiibo di Mario gatto e Peach gatto.

I possessori di Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento proposto dall'azienda nipponica per la sua console ammiraglia, si arricchisce con l'inclusione nel catalogo di Super Mario All-Stars, il classico per Super Nintendo che include al suo interno le edizioni aggiornate di Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 e Super Mario Bros. 3 con grafica a 16-bit adattata ai tempi che corrono.

Sempre sul servizio in abbonamento sarà disponibile un battle royale chiamato Super Mario Bros. 35, un nuovo gioco competitivo in cui lo scopo principale è di sconfiggere tutti gli altri Mario (per un totale di trentacinque giocatori). L'uscita è fissata al 1 ottobre solo su Nintendo Switch Online, con il gioco che sarà disponibile fino al mese di marzo.

Ma non finisce qui: oltre ad aver annunciato una serie di eventi a tema che, a turno da qui a marzo, coinvolgeranno tutti i giochi principali di Nintendo (Mario Kart Tour, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 2 e l'immancabile Animal Crossing: New Horizons), Nintendo ha annunciato altri due progetti... inconsueti: il primo è intitolato Mario Kart Live: Home Circuit e vede la serie Mario Kart sbarcare nel "mondo reale" il prossimo 16 ottobre, dando ai giocatori la possibilità di trasformare la propria dimora in un vero e proprio circuito e sfidare altre tre persone nella modalità multiplayer locale.

L'ultima iniziativa è un vero e proprio omaggio al passato. Il Game & Watch: Super Mario Bros. è un dispositivo che omaggia i vecchi Game & Watch degli anni '80 e permetterà dal prossimo 13 novembre di rivivere le emozioni del primo Super Mario Bros. e di Super Mario Bros.: The Lost Levels all'interno di una console in miniatura che funzionerà inoltre come orologio e includerà una serie di sorprese che potrete scoprire... giocando!

Se siete interessati ad approfondire gli annunci condivisi da Nintendo, vi lasciamo alla replica integrale del Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct andato in onda nelle scorse ore.

