IN ARRIVO A FEBBRAIO

Nioh 3, alla scoperta del Giappone creato da Team Ninja

Uno sguardo al terzo capitolo del gioco di ruolo d'azione prodotto da Tecmo Koei, in uscita il prossimo febbraio su PC e PlayStation 5

24 Nov 2025 - 09:50
