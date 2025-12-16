Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
1 di 18
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

IL RITORNO

Marathon: com'è cambiato lo sparatutto di Bungie dopo il rinvio

Uno sguardo alle migliorie apportate da Bungie al suo nuovo sparatutto, in uscita a marzo su PC e console

16 Dic 2025 - 16:36
18 foto

Marathon, il nuovo sparatutto fantascientifico di Bungie, arriverà a marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: ecco com'è cambiato dall'ultimo rinvio.

sparatutto