Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
1 di 11
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

UN PROGETTO TUTTO ITALIANO

La Divina Commedia, prime immagini del videogioco di Jyamma Games

Dopo Enotria: The Last Song, il team milanese si cimenta in una nuova avventura basata sull'opera monumentale del Sommo Poeta

20 Ago 2025 - 10:13
11 foto

La Divina Commedia diventa un videogioco: ecco il nuovo progetto di Jyamma Games, lo studio milanese autore di Enotria: The Last Song.

divina commedia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri