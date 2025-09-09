Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
1 di 3
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

TRIONFA IL BARCELLONA

EA Sports FC 26: le migliori giocatrici del calcio femminile

Il nuovo capitolo del franchise sportivo di Electronic Arts aggiorna le valutazioni: un terzetto del Barcellona nella Top 26 del calcio femminile

09 Set 2025 - 11:09
3 foto
sportivo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri