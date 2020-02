San Valentino, otto videogiochi da condividere insieme all'anima gemella

Da anni, ormai, anche i videogiochi cercano di festeggiare il giorno di San Valentino con eventi speciali e attività studiate appositamente per le coppie che condividono una simile passione. La redazione di Mastergame ha selezionato per voi i migliori videogames con cui trascorrere una serata di puro divertimento in compagnia del proprio partner, passando dagli sparatutto ai giochi di massa.

APEX LEGENDS

Il battle royale di Respawn Entertainment ripropone l'evento di San Valentino offrendo uno speciale badge per tutti coloro svolgeranno almeno un match durante il periodo, garantendo inoltre punti esperienza doppi, oggetti cosmetici a tema, due decorazioni per le armi Nessie e Pathfinder, una skin "La via del cuore" per il Longbow e un banner a prezzo scontato.

Il festival sarà disponibile fino al 19 febbraio e permetterà di accedere all'esclusiva modalità Duo.

ARK: SURVIVAL EVOLVED

Il gioco di sopravvivenza ripete l'evento Valentine’s Day 4: Love Evolved dopo il successo dello scorso anno, mantenendo una formula divertente che consente di ottenere dolciumi e chibi pet esclusivi, con un incremento dei punti XP e delle risorse ottenibili durante il festival.

L'evento terminerà il 18 febbraio e consente di ottenere anche gli oggetti estetici lanciati da Studio Wildcard lo scorso anno.

BORDERLANDS 3

Il looter shooter di Gearbox Software festeggia il suo primo San Valentino con il Giorno del Crepacuore, che consente di ottenere skin, ciondoli per le armi e due bocche da fuoco leggendarie esclusive. Completando le sfide e sparando ai cuori fluttuanti che compariranno attorno ai nemici vi ritroverete ad affrontare effetti diversi che renderanno le partite più divertenti.

L'evento Giorno del Crepacuore sarà disponibile fino al 20 febbraio.

DESTINY 2

Come da tradizione per lo shooter di Bungie, i Giorni Scarlatti tornano nell'ecosistema di Destiny con nuove ricompense e oggetti estetici ottenibili completando speciali taglie presso il responsabile del Crogiolo, Lord Shaxx. La modalità principale, Doppietta Scarlatta, metterà due squadre da due giocatori l'una contro l'altra, offrendo dei potenziamenti particolari che si attiveranno restando in prossimità dell'alleato.

Un nuovo arco leggendario prodigioso, un involucro di Spettro, decori per le armi e tanti oggetti per personalizzare l'aspetto del Guardiano saranno disponibili fino al termine dell'evento, fissato al 18 febbraio.

FORTNITE

Epic Games propone il suo evento Love and War, durante il quale sarà possibile ottenere Oro con cui acquistare armi, scudi e materiali extra per la costruzione di risorse e oggetti. Il tutto si svolge nella modalità Search and Destroy LTM, una variante di Cerca e Distruggi a tema San Valentino.

L'evento, che include tutta una serie di completi e skin esclusivi, sarà disponibile fino al 17 febbraio.

GTA ONLINE

Uno dei giochi più popolari di sempre propone un nuovo evento dedicato agli innamorati, che potranno ottenere diamanti in quantità con la rapina al Diamond Casino: coloro che completeranno il colpo avranno la possibilità di ottenere il 50% di denaro in più rispetto ai ricavi abituali, offrendo inoltre ricompense raddoppiate in tutti gli altri colpi come Fleeca Job e Prison Break.

L'evento, che si terrà fino al 19 febbraio, prevede inoltre introiti raddoppiati nei night club e champagne gratuito per tutta la settimana.

THE LOVE BOAT: PUZZLE CRUISE

Nel gioco per mobile ispirato al celebre cult televisivo realizzato dalla CBS, i giocatori potranno contare su nuovi livelli, personaggi inediti e tante storie da scoprire.

In questo periodo, il gioco vedrà una nuova grafica a tema e offrirà ricompense speciali, consentendo di terminare i livelli senza perdere vite e ottenendo potenziamenti extra. L’evento terminerà il 15 febbraio.

WORLD OF WARCRAFT

Il gioco di massa di Blizzard propone l'evento Amore nell'aria, che sconfiggendo lo Speziale Hummel nella spedizione a tema consentirà di ottenere il Grande Razzo dell'Amore, una cavalcatura utilizzabile su personaggi di livello 110 o superiore. Con missioni giornaliere esclusive e ricompense aggiuntive, la software house promette agli innamorati di trascorrere tanto tempo a caccia nelle lande di Azeroth.

L'evento sarà disponibile fino al 26 febbraio nelle zone di Orgrimmar (Orda) e Roccavento (Alleanza).

