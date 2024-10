Dieci videogiochi per una notte di Halloween da paura

E se Halloween non è l'unica giornata in cui amate dedicarvi a esperienze simili, i prossimi mesi non saranno certo avari di novità: tra pochi giorni, infatti, sarà il turno di Slitterhead (8 novembre), nuovo gioco realizzato dal creatore di Silent Hill, mentre nel 2025 ci sarà spazio per nuovi prodotti come The Occultive (Daloar), The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 (Supermassive Games), Post Trauma (Red Soul Games), Cronos: The New Dawn (Bloober Team) e Little Nightmares 3 (Supermassive Games).