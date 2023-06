Blade Runner torna nel mondo dei videogiochi dopo 25 anni

Si tratta di uno dei numerosi progetti svelati dal publisher americano in occasione del suo evento digitale, che ha permesso ai fan dell'etichetta videoludica nata da una costola di Annapurna Pictures di scoprire alcuni dei videogame più promettenti in uscita nei prossimi mesi.

Tra questi ci sono Cocoon (il nuovo progetto creato da Geometric Interactive in compagnia di uno dei ideatori di Limbo e Inside), che debutterà su tutte le piattaforme il 29 settembre, e Thirsty Suitors, interessante avventura che unisce tanti generi differenti per dar vita alla coinvolgente storia della protagonista Jala. Uscirà il 2 novembre su PC e console.

Oltre alla conferma dell'esordio di Stray su console Xbox, fissato per il mese di agosto, Annapurna ha mostrato nuovi progetti come l'avventura onirica Lorelai and the Laser Eyes (in uscita nel 2023), il simulatore di fotografia Lushfoil Photography Sim (in arrivo prossimamente), il bizzarro To a T creato dall'autore di Katamari Damacy e l'intrigante Ghost Bike, una storia prevista per il 2024 che proietterà i giocatori nell'aldilà per aiutare un gruppo di corrieri a bordo dell'inseparabile bicicletta.

Tra nuovi video della versione PS5 e Xbox Series X/S del gioco horror Mundaun, un assaggio del gameplay di Bounty Star e la presentazione dei nuovi contenuti di Storyteller, c'è stato spazio per un nuovo approfondimento sul coloratissimo Flock e per la conferma di due nuove partnership che vedranno Annapurna Interactive produrre i prossimi giochi di Glass Revolver e Marumittu Games.

Il pezzo forte della serata, ovviamente, è stato il nuovo videogame di Blade Runner: si tratta della prima produzione che vede Annapurna impegnata nello "sviluppo in-house", con lo studio che potrà contare sull'esperienza di una figura come Chelsea Hash (già autrice del sorprendente What Remains of Edith Finch e del più recente Solar Ash) per dar vita a una nuova avventura narrativa che ci porterà nella Los Angeles del 2033, subito dopo il Blackout.

Questo gioco permetterà di scoprire cos'è successo tra il film originale di Ridley Scott e il seguito Blade Runner 2049 diretto da Denis Villeneuve, ma al momento non ci sono dettagli concreti sulla finestra di lancio: è lecito credere che siano necessari almeno un paio d'anni per mettere le mani sul nuovo videogame di Blade Runner.