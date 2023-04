Videogiochi: la Juventus Dsyre di Danipitbull vince la eSerie A TIM 2022/2023

La "Firenze del sud" si è quindi vista invasa dai Pro Player che si sono conquistati l’accesso all’evento finale nel videogioco sportivo di Electronic Arts.

A sfidarsi in questa edizione Karim "HV_Karimisbak" Rmaiti (Hellas Verona FC eSports), Francesco "Obrun2002" Tagliafierro (US Lecce eSports), Danilo "Danipitbull" Pinto (Juventus Dsyre), Raffaele "Er_Caccia98" Cacciapuoti (AC Monza Team eSports), Richard Renato Romeo "Rrich19" (Sampdoria Esports), Mattia "Lonewolf92" Guarracino (Bologna FC 1909 eSports), Andrea "Montaxer" Montanini (US Salernitana) e Simone "Gl17ch_Carmelo" Maiolino (Spezia Esports).

In una due giorni di partite tiratissime, il tabellone è andato a formarsi con partite spettacolari, tra cui un quarto di finale al cardiopalma tra Monza e Juventus risolto a favore del futuro campione solo dopo i calci di rigore.

Anche in semifinale non sono mancate le emozioni, con l'Hellas Verona di Karimisbak (classificatosi secondo nell’edizione 2021/2022 e con grandi chance di vittoria quest’anno) che aveva la meglio proprio su Danipitbull della Juventus Dsyre, il quale ha così dovuto riguadagnarsi l’accesso alla finalissima attraverso il tabellone degli sconfitti, regolando con un netto 5-1 il Monza del temibilissimo Er_Caccia98.

E così si è riproposto, anche nella sfida andata-ritorno della finalissima, l’accoppiamento tra Danipitbull e Karimisbak, uno Juventus-Verona che ha regalato agli spettatori presenti e collegati online emozioni a non finire.

Ad avere la meglio, a differenza di quanto avvenuto sul tabellone di semifinale, è stato Danipitbull, che è riuscito a imporsi nella gara di andata con un tiratissimo 2-1, risultato che ha poi difeso con le unghie e con i denti nello 0-0 della finale di ritorno.

"Faccio i complimenti a Danilo 'Danipitbull' Pinto e al team Juventus Dsyre per questa vittoria. Un grande applauso poi a tutte le squadre e i ragazzi che hanno dato vita per il terzo anno a un torneo emozionante", ha commentato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A. "Siamo molto soddisfatti del seguito sempre crescente della competizione, come dimostrano gli ottimi numeri registrati nel corso delle Final Eight".

"Ringrazio la città di Lecce, per averci ospitato nella splendida cornice del Teatro Apollo, insieme a TIM, Electronic Arts, Frecciarossa e Puma che ci hanno accompagnato lungo questo percorso", prosegue De Siervo. "Teniamo molto alla eSerie A TIM, un campionato pensato in particolare per la generazione Z, che attraverso il mondo virtuale si avvicina alle nostre competizioni e i nostri campioni".

Oltre alle celebrazioni per il nuovo Campione d’Italia della eSerie A TIM, sono stati premiati nel corso della finale anche Alessio "Salzo" Salzone - Bologna FC 1909 Esports (Rookie of The Year by INNSIDE Melià e Best Goal by BCC), Francesco "Obrun2002" Tagliafierro - US Lecce Esports (Fair Play Award - Città di Lecce) e Karim "HV_Karimisbak" Rmaiti - Hellas Verona Fc eSports (MVP Award by Frecciarossa).