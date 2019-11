Cyberpunk 2077, Luca Ward parla del gioco di ruolo dagli autori di The Witcher

Qualche giorno fa vi abbiamo preannunciato che Luca Ward sarebbe stato il doppiatore ufficiale di Keanu Reeves nel prossimo gioco di ruolo Cyberpunk 2077 , rivelandovi in esclusiva assoluta che l'attore hollywoodiano ha amato così tanto il suo ruolo nel progetto di CD Projekt Red da voler raddoppiare il numero di scene in cui il suo personaggio compare nella storia. Oggi, la software house ha svelato un trailer ufficiale con un'intervista allo stesso Ward.

Nel video, Ward parla delle sue esperienze da doppiatore, del suo rapporto con i videogiochi e offre un assaggio del personaggio che interpreterà nel gioco di ruolo, in arrivo nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se siete interessati ad approfondire, non perdete la video intervista ufficiale a Luca Ward.

