Con De Bello Punico riviviamo l'epico scontro tra Scipione e Annibale

IGN

Era la sera del 2 agosto 216 a.C. e sulla piana di Canne, nell’antica Apulia, ormai era calato il silenzio sui miseri resti di ben due armate consolari romane, distrutte dal genio militare del grande comandante cartaginese, Annibale. Questi, dopo aver provocato lo scoppio del conflitto noto come Seconda guerra punica attaccando le città alleate di Roma in Spagna, aveva attraversato le Alpi e invaso l’Italia, per poi sbaragliare con abili stratagemmi e grande acume tattico le forze nemiche sulla Trebbia, sul Lago Trasimeno e ora, per l’appunto, a Canne, minacciando da vicino la stessa Roma. Ma tra i gemiti dei feriti un’ombra si muove furtiva, per sfuggire ai soldati cartaginesi: è un giovane ufficiale romano, scampato al massacro… ma non sconfitto. Il suo nome è Publio Cornelio Scipione.