LEGO Horizon Adventures, un colorato mondo a mattoncini per la cacciatrice Aloy

Oltre alla possibilità di saltare e usare l'arco per direzionare il colpo nel punto desiderato, i giocatori possono infatti utilizzare dei barili esplosivi per causare danni ingenti, scoccare una freccia attraverso il fuoco per infuocarla e creare un incendio che può danneggiare maggiormente gli avversari o aprire percorsi nascosti, o ancora sfruttare una serie di gadget speciali che rendono l'esperienza più divertente: dalla freccia multipla, capace di colpire più avversari in punti differenti, al fiammante doppio salto che sembra uscito da un capitolo di Street Fighter, passando per un carretto degli hot-dog che può essere piazzato in un punto e riempire di esplosivi il campo di battaglia, la software house pare aver studiato tante idee divertenti per rielaborare l'universo di Horizon in modo originale, prendendosi delle licenze che però non stonano rispetto alla saga principale.